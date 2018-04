Sunderland goleia em jogo isolado do Campeonato Inglês

Bent e Jones, com dois gols cada um, foram os destaques da vitória do Sunderland, que também teve um gol marcado por Turner. Mensah (contra) e Doyle fizeram os gols do Wolverhampton, que chegou a empatar por 2 a 2 o duelo, mas tomou três gols nos últimos 20 minutos.

A sétima rodada do Campeonato Inglês será completada nesta segunda-feira com o duelo entre Manchester City e West Ham, em Manchester. O time da casa, no qual atua o atacante brasileiro Robinho, disputou apenas cinco partidas até aqui na competição. O atual líder do Inglês é o Manchester United, que chegou aos 18 pontos no último sábado ao bater o Stock City por 2 a 0, fora de casa. O Chelsea, que perdeu de 3 a 1 para o Wigan no sábado, também tem 18 pontos, mas é o vice-líder.