Super Bola reúne 70 mil jovens no Rio O Rio de Janeiro ganhou hoje um novo projeto social no futebol, com a estimativa de participação de até 70 mil jovens, entre 13 e 16 anos. O grupo Pão de Açúcar e a Sendas divulgaram o "Super Bola", que selecionará 3.840 atletas para a disputa de um campeonato entre julho e novembro. Os selecionados serão distribuídos por 256 equipes, de 15 jogadores, e a competição ocorrerá em 16 campos, situados principalmente em uma das áreas de maior carência e mais violenta do estado: a Baixada Fluminense. Ao final, um grupo de 72 jovens ficarão por um ano alojados no Centro de Treinamento Sendas, a Sendolândia, em São João do Meriti. O grupo receberá hospedagem, alimentação, além de acompanhamento e treinamento técnico. Outros 200 jovens serão encaminhados a cursos profissionalizantes do mercado varejista. "Contaremos com a participação de ex-jogadores, como o tricampeão mundial Brito. Esses antigos atletas irão ajudar os meninos e também trabalharão como olheiros", explicou o diretor de futebol do Pão de Açúcar, José Carlos Brunoro, lembrando que as inscrições serão realizados nas filiais dos Supermercados Sendas, no Rio. "Esses 70 mil jovens passarão por uma peneira para a formação dos times. Após selecionados participarão do campeonato e a equipe campeã será conhecida no dia 28 de novembro." A edição carioca do Super Bola foi lançada um ano depois da primeira experiência, em São Paulo (que teve por padrinho o capitão da seleção brasileira, Cafu. Para o Rio, os escolhidos foram o meia Diego e o atacante Robinho, do Santos). O projeto foi elaborado pelo presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar, Abílio Diniz. "Espero que este exemplo de contribuição social seja seguido por outras empresas. Sempre senti a necessidade de ajudar os menos necessitados, principalmente, aos nossos jovens carentes", afirmou Diniz, que em parceria com patrocinadores está investindo inicialmente R$ 800 mil no projeto. "Temos que tirar essa gente do morro. Fazer eles descerem e se interessar pelo correto em suas vidas."