Super-rodada agita fase da Eurocopa-2004 As principais seleções da Europa entram em campo neste sábado, em nova super-rodada (20 partidas) da fase de classificação para a Eurocopa de 2004, torneio marcado para Portugal em junho. França, Alemanha, Itália, Inglaterra, Holanda colocam seu prestígio em jogo, na busca por vaga no torneio a ser disputado por 16 equipes. Os vencedores dos 10 grupos da etapa preliminar garantem presença direta na competição continental. Os segundos colocados decidirão cinco lugares complementares na repescagem. Portugal já tem vaga garantida por ser sede. A França lidera o Grupo 1 com 15 pontos em cinco partidas. Os atuais campeões europeus recebem o Chipre, em Paris, e podem até confirmar a vaga por antecipação. Para tanto, precisam vencer e ainda devem torcer por tropeço da Eslovênia (10) diante da Eslovênia. O meia Zidane, contundido, será o desfalque dos franceses. Desafio decisivo está previsto para o Grupo 5, em que a surpreendente líder Islândia (12 pontos) joga em casa com a Alemanha (11 e uma apresentação a menos). Se os alemães ganharem, ficam a um passo da classificação. A Escócia (8) hospeda as Ilhas Faroe, e corre por fora. O Grupo 7 continua equilibrado e indefinido. A Turquia está na frente, com 15 pontos, e é favorita, na visita a Liechtenstein. A Inglaterra, que pode ficar sem Beckham, tem 13, e joga no campo da Macedônia. A Itália pode dar o grande salto no Grupo 9 por ser mandante contra o País de Gales. A "Azzurra" tem 10 pontos, dois a menos do que os galeses. Vieri era dúvida, mas se recuperou de dores no joelho e foi confirmado pelo técnico Trapattoni.