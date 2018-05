Superclássico das Américas será na China em outubro

ASSUNÇÃO - O Superclássico das Américas, torneio amistoso disputado entre as seleções do Brasil e da Argentina, voltará a ser realizado em 2014, anunciou nesta quinta-feira a Confederação Sul-Americana de Futebol. A entidade confirmou a realização do tradicional confronto e revelou que ele será disputado em 11 de outubro, na China.

A partida entre as seleções brasileira e argentina está marcado para Pequim, no Estádio Ninho do Pássaro, palco da abertura e do encerramento dos Jogos Olímpicos de 2008. Dessa vez, o confronto será disputado em uma data reservada pela Fifa para a disputa de compromissos internacionais, o que levará as equipes a terem à disposição seus jogadores que atuam em todo o mundo.

Além disso, o sistema de disputa do Superclássico das Américas será diferente ao das edições de 2011 e 2012 - no ano passado, o torneio amistoso acabou não sendo realizado. Naquelas oportunidades, a competição foi realizada em duas partidas, em sistema de ida e volta, e as seleções só puderam utilizar jogadores que atuavam nos dois países.

Dessa vez, as seleções poderão entrar em campo com a força máxima, meses após disputarem a Copa do Mundo. Sede do torneio, o Brasil vai disputar o Grupo A contra Croácia, Camarões e México. Já a Argentina foi sorteada para o Grupo F e duelará com Bósnia-Herzegovina, Irã e Nigéria.

Considerada uma reedição da Copa Roca, o Superclássico das Américas foi retomado em 2011 e a seleção brasileira venceu as duas edições realizadas da competição. O jogo de volta com a Argentina em 2012, disputada em novembro daquele ano, foi a última de Mano Menezes no comando da equipe - posteriormente, ele foi substituído por Luiz Felipe Scolari, o atual técnico da seleção brasileira.