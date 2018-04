Supercopa da França será disputada na China em 2018 e 2019

A liga francesa de futebol anunciou nesta quinta-feira que as duas próximas edições da Supercopa do país vão ser disputadas na cidade chinesa de Shenzhen. O tradicional jogo de abertura da temporada será realizado na China como parte de um acordo entre a liga francesa e o Kaisa Culture Sports and Tourism Group.

A decisão da Supercopa da França ocorrerá em um estádio com capacidade para 60 mil pessoas em Shenzhen, cidade que está localizada na província de Cantão e possui população de cerca de 12 milhões de habitantes.

A disputa da Supercopa aconteceu na França pela última vez em 2008. Depois, disso ocorreu no Canadá (2009 e 2015), na Tunísia (2010), no Marrocos (2011 e 2017), nos Estados Unidos (2012), no Gabão (2013), na própria China (2014) e na Áustria (2016).

No ano passado, a liga francesa abriu um escritório na China. "O desenvolvimento internacional, especialmente na China, constitui uma das prioridades do nosso plano estratégico", disse Nathalie Boy de la Tour, a presidente da liga.

O Paris Saint-Germain venceu as últimas cinco edições da Supercopa da França, que reúne os campeões do Campeonato Francês e da Copa da França. A sua próxima edição, agendada para Shenzhen, vai ser disputada em 4 de agosto.