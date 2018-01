Superpaulistão: definidas as finais O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol confirmou, nesta quinta-feira à tarde, os locais e as datas dos jogos finais do Superpaulistão. O primeiro jogo entre Ituano e São Paulo será disputado domingo, às 16 horas, em Itu. O segundo, na próxima quinta-feira, dia 30, também às 16 horas, no Morumbi. Os dois jogos serão transmitidos pelas emissoras de televisão aberta - Globo e Record. Ficou definido também que não haverá mudança com relação ao regulamento, uma vez que o Ituano pretendia "zerar" os cartões amarelos para as finais. Neste primeiro jogo, o atual campeão paulista, não terá o volante Everaldo, que recebeu o segundo amarelo em São José dos Campos, quarta-feira. Caso haja empate em pontos e no saldo de gols, a decisão do título acontecerá na cobrança de penalidades máximas.