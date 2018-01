Superpaulistão no Canindé e S. José São Paulo e Palmeiras vão decidir a vaga na decisão do Supercampeonato Paulista nesta quarta-feira, às 21 horas, no Estádio do Canindé. No mesmo horário, Corinthians e Ituano se enfrentam no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Locais e horário das partidas foram divulgados nesta segunda-feira pela Federação Paulista de Futebol. Não há confirmação de transmissão pela televisão, mas pelo menos o jogo que será realizado no Vale do Paraíba deverá ser transmitido. A marcação do clássico para a capital e do jogo do Corinthians para o Vale do Paraíba é uma tentativa da federação de levar público aos estádios. A rodada de domingo não atraiu muitos torcedores. A FPF não divulgou renda e público dos jogos realizados no Estádio Anacleto Campanella e no Novelli Júnior. No entanto, eram perceptíveis os espaços não ocupados nas arquibancadas. Em São Caetano, por exemplo, foram colocados à venda 24 mil ingressos para Palmeiras e São Paulo. Mas diversos setores das arquibancadas estavam vazios. Em Itu, o público foi melhor. Mas o estádio não encheu. A confirmação do jogo do Corinthians para São José dos Campos agradou ao vice-presidente de Futebol do clube, Antonio Roque Citadini, que acredita em boa presença de público. ?Faz tempo que o Corinthians não joga no Vale do Paraíba. É uma boa ocasião.? A Federação Paulista de Futebol cogitou levar o segundo jogo entre Palmeiras e São Paulo para o Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Entretanto, o fracasso de público na primeira partida e o risco de confronto entre torcedores das duas equipes levaram o presidente Eduardo José Farah a rever seus planos. O São Paulo venceu o Palmeiras domingo por 2 a 0 e nesta quarta-feira poderá perder por até um gol de diferença. Se o time de Parque Antártica ganhar por margem de dois gols, a definição do finalista será feito por meio de cobrança de pênaltis. A situação é a mesma do confronto entre Ituano e Corinthians, que registrou vitória do time de Itu por 2 a 0 na primeira partida.