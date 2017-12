Superquarta no futebol mundial Todas as principais seleções do mundo estarão em campo nesta quarta-feira, em mais uma superquarta do futebol. A seleção brasileira enfrenta a Irlanda em Dublin, a partir das 16h30 (de Brasília). Apesar de ter os direitos de transmissão, a Rede Globo não vai mostrar o jogo. A exibição da partida será feita pelo Sportv. A Rede Record também anuncia a transmissão. A Itália joga em Palermo às 16h45 contra a República Checa, um adversário que deve ser difícil, pois não perde há dois anos. O técnico Giovanni Trapattoni, que voltou a garantir que continuará à frente da Azzurra mesmo depois da Eurocopa - desmentido, assim, os rumores de que poderia treinar a Inglaterra -, deve utilizar o esquema 4-2-3-1, apenas com Christian Vieri mais avançado. A seleção portuguesa, dirigida por Luiz Felipe Scolari, também estará em ação: recebe a Inglaterra, no estádio de Algarve, em partida que também servirá de teste para o esquema de segurança que está sendo montado para a fase final da Eurocopa, que será disputada em junho, em Portugal. Se for utilizado por Felipão neste jogo, Luís Figo completará sua 100ª partida pela seleção de seu país. Mas o jogador do Real Madrid talvez não seja recebido com muito entusiasmo pelos torcedores. Isso porque disse nesta terça ao jornal português A Bola que a Espanha é a favorita ao título da Eurocopa. Figo falou mais. "Não se pode exigir da seleção portuguesa a conquista do campeonato, pois não se pode obrigar essa geração a ganhar algo que nunca se conseguiu??, afirmou, em referência ao fato de que Portugal jamais foi campeão europeu. Outra das mais de 20 partidas desta quarta-feira é entre Bélgica e França, no estádio Rei Balduíno, o antigo estádio de Heysel, em Bruxelas. A marcação do amistoso para o local onde 39 torcedores, a maioria italianos, morreram em 1985 durante a final da Liga dos Campeões entre Juventus e Liverpool - uma grande confusão foi criada pelos hooligans e alguns dos mortos foram prensados contra um alambrado e outros pisoteados depois que a proteção desabou -, fez o ex-jogador francês Michel Platini relembrar de uma tragédia que jamais irá esquecer. Platini revelou que jamais voltou ao estádio, mesmo depois que ele foi reconstruído e mudou de nome, e não pretende fazê-lo. "E prefiro não falar sobre Heysel. Mas me sinto psicologicamente incapaz de voltar lá??, disse. Veja os amistosos desta quarta: Bélgica x França Espanha x Peru Itália x Rep. Checa Portugal x Inglaterra Croácia x Alemanha Grécia x Bulgária Holanda x Estados Unidos Marrocos x Suíça Irlanda x Brasil Turquía x Dinamarca Albânia x Suécia Israel x Azerbaijão Líbia x Ucrânia Gales x Escócia Irlanda del Norte x Noruega Macedônia x Bosnia-Herzegovina Eslovênia x Polônia Malta x Bielorrusia Estônia x Moldávia Hungría x Armênia Romenia x Geórgia Letônia x Quazaquistão Jamaica x Uruguai Honduras x Colômbia Venezuela x Austrália México x Chile