Superstição é aliada do Bahia Torcedores rezando, direção do clube apostando na superstição, jogadores tentando superar a crise da proximidade do rebaixamento. Esse é o clima do Bahia, o lanterna do Campeonato Brasileiro que enfrenta o Corinthians no Pacaembu precisando desesperadamente da vitória. Depois de ter trocado o comando técnico da equipe e dispensado quatro titulares para tentar melhorar o desempenho do time, o que provocou efeito contrário, a direção do Bahia se pegou na superstição para enfrentar a crise. Antecipou em quatro dias a viagem para São Paulo e concentrou o time na cidade de Mogi-Mirim, a mesma que no ano passado a equipe venceu a Portuguesa, livrando-se do rebaixamento. Como "deu sorte" naquela oportunidade a direção raciocinou que os bons ares de Mogi-Mirim podem ajudar o Bahia nesse momento difícil. A equipe terá o retorno do volante Otacílio que estava contundido. O zagueiro Marcelo Souza responsável direto pelos dois gols que a equipe tomou na derrota de domingo passado em Salvador contra o Atlético-PR, sente dores nas coxas e é dúvida.