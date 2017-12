Supervisor são-paulino é 1º a depor O inquérito policial 579/2004 passou a tarde desta quarta-feira sobre a mesa de um dos funcionários da 34ª Delegacia de Polícia de São Paulo, entre outros tantos em processo semelhante. Nesse, no entanto, já havia o primeiro depoimento na tentativa de esclarecer a morte do zagueiro Serginho, do São Caetano, ocorrida dia 27, de parada cardíaca. O delegado Guaracy Moreira Filho passou 30 minutos ouvindo Marco Aurélio Cunha, superintendente e médico do São Paulo e um dos profissionais a entrar em campo naquele dia. O encontro, também o primeiro entre cerca de 20 que o delegado deseja fazer com representantes dos clubes e envolvidos na história, aconteceu ontem de manhã no 1º andar do distrito policial. O conteúdo das informações dadas pelo representante do São Paulo não foi revelado, mas sabe-se que Marco Aurélio admitiu que Serginho deixou o Morumbi sem vida. O inquérito deverá correr sob segredo da Justiça, o que quer dizer que somente representantes das partes terão acesso a ele. Tudo porque o delegado Guaracy Moreira solicitou informações sigilosas à juíza corregedora Ivana David Boriero, do Departamento de Inquéritos Policiais. Guaracy terá que ouvir funcionários do São Caetano. Como a sede do Azulão é em São Caetano do Sul, município vizinho a São Paulo, o delegado não poderá fazer intimações. É feito um convite e, caso esse convite não seja atendido, a autoridade policial terá de apelar para a carta precatória - aí, sim, com a obrigatoriedade de comparecimento. Marco Aurélio Cunha disse ter repetido em depoimento o que falou, principalmente nas primeiras horas após a morte de Serginho. Naquele dia, ele acompanhava o jogo entre São Caetano e São Paulo do vestiário, para se proteger do frio. "Quando vi a cena do atleta caindo, saí em disparada já acionando as pessoas do ambulatório médico", comentou. "Disse ao delegado que Serginho saiu morto do Morumbi, mas nossa tentativa era ressuscitá-lo. Tentaram de todas as formas a estabilização, mas não ocorreu." Após as explicações, Marco Aurélio tomou um café com o delegado. Todos os envolvidos no episódio prestarão depoimento. Guaracy Moreira dará prioridade aos médicos José Sanchez, do São Paulo, e Paulo Forte, do São Caetano; o diretor-executivo da Instituto do Coração (Incor), David Uip, e Dino Altmann, do Hospital São Luiz. Atletas também serão ouvidos, como o goleiro Sílvio Luiz e o atacante Euller, ambos do Azulão, que disseram conhecer o problema de Serginho. O técnico Péricles Chamusca e o presidente Nairo Ferreira de Souza, do São Caetano, também são aguardados. Um documento parece ser tão importante quanto o depoimento dos envolvidos: o laudo necroscópico. O exame leva 45 dias para ficar pronto. Excepcionalmente, no caso Serginho, estará elaborado em 20 dias. Nele, se saberá a extensão da gravidade do problema de coração do jogador. Então, se poderá chegar à conclusão se Serginho deveria ter sido impedido de jogar.