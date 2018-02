Suplementos vitamínicos "minam" saúde dos atletas Criados para servir apenas como complementação de uma dieta alimentar controlada, os suplementos vitamínicos se transformaram em ?verdadeiras bombas, que podem causar sérios problemas cardíacos?, alerta o cardiologista Nabil Ghorayeb. Muitos desses produtos são adulterados. Abrigam em suas fórmulas, estimulantes como hormônio de tireóide, anfetaminas, cafeína, efedrina, mas que não aparecem na bula. Na maioria das vezes, os suplementos são vendidos como produtos naturais (à base de plantas) e que supostamente não provocariam efeitos colaterais, nem teriam contra-indicações. ?No (medicamento) xenadrine, por exemplo, encontramos um produto derivado da maconha. No Daimen, há derivados do Sainto Daime?, diz Ghorayeb, referindo-se ao chá usado em rituais religiosos, resultado da mistura de duas plantas, e altamente alucinógeno: o cipó conhecido como jagube e a folha de chacrona, também chamada de rainha. Há ainda os que vêm camuflados sob insuspeitas ervas chinesas, como o Ma Huang, por exemplo. ?Além de inúteis do ponto de vista científico, já que as vitaminas que supostamente forneceriam ao indivíduo podem ser encontradas numa alimentação balanceada, os suplementos estão misturados as estimulantes, que podem provocar crises de taquicardias; falhas nos batimentos do coração, angina ou dor no peito?, diz Ghorayeb. Venda clandestina Proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), esses suplementos são, em sua maioria, contrabandeados e vendidos clandestinamente em farmácias, lojas especializadas e academias. Desta maneira não há qualquer controle sobre sua origem. ?O pior de tudo isso é que são amplamente recomendados por técnicos esportivos que não tem formação nem conhecimento científico?, denuncia o cardiologista. O médico do Botafogo, Carlos Veiga, confirma o uso indiscriminado dos suplementos. ?Nós não temos nenhum levantamento a respeito, até porque, muitas vezes, o uso é feito sem o conhecimento dos médicos, mas podemos dizer que em praticamente todos os clubes do Brasil tem gente usando?, disse. ?Eu posso falar pelo nosso grupo. Aqui (no Botafogo) não tem ninguém?, garantiu. Veiga faz uma ressalva: ?Já chegamos a usar em um ou dois casos como suporte de uma dieta nutricional, mas foi um processo totalmente controlado, com supervisão de especialistas e em casos absolutamente necessários?, garante. A exemplo de Ghorayeb, Carlos Veiga também vê relação direta entre o uso de suplementos e os problemas cardíacos. ?Essa relação existe e é forte?, diz ele. ?O grande perigo desta história é que a pessoa, em geral, não sabe o que está tomando. Tem jogador que é flagrado no doping por uso de anabolizante e jura que nunca tomou. E é provável que nunca tenha tomado mesmo. A substância, na verdade, estava presente no suplementos?. Veja os suplementos retirados do mercado pela Anvisa Xenadrine RFA-1 DHE-25-XTRA Melatonin G/C 1000 Diet Fuel 90 e 60 cápsulas Ripped Fuel 120 e 60 cápsulas Leia mais Problemas cardíacos afetam 8% dos atletas brasileiros Exames preventivos podem evitar problemas