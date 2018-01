Surfe: Andy Irons fecha ano com vitória Kelly Slater foi heptacampeão mundial de surfe no Nova Schin Festival WCT Brasil 2005, em Florianópolis. O tricampeão Andy Irons era o único com chances de impedir o título antecipado e não conseguiu. Mas neste domingo fechou o ano com a vitória no Rip Curl Pro Pipeline Masters, no Havaí, também com um tricampeonato ? na Tríplice Coroa Havaiana. O título ainda veio com uma nota 10, recebida depois de surfar dois tubos numa mesma onda e ainda tentar um aéreo para completar sua primeira apresentação na grande final. Não houve o confronto contra o norte-americano Kelly Slater, que parou nas semifinais. A terceira coroa de Pipe Master do havaiano Irons foi conquistada contra o australiano Mick Fanning (vice-campeão), seu irmão Bruce Irons (terceiro colocado) e Kalani Chapman (quarto) ? a grande surpresa (o campeão das triagens superou três vezes o número 1 Kelly Slater na sua praia, a Banzai Pipeline).