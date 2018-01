Surpresa, Bragantino sai do Paulistão com a cabeça em pé Os jogadores do Bragantino deixaram o Morumbi com o sentimento de missão cumprida e a certeza de que muitos deles não continuarão no clube após o jogo deste domingo, contra o Santos. ?Saímos de cabeça erguida e não perdemos para um grande time. Esta molecada está de parabéns?, afirmou o técnico Marcelo Veiga após os dois empates contra a equipe de Vanderlei Luxemburgo. Agora, após a desclassificação, começa o desmonte do elenco de Bragança Paulista, cujo próximo compromisso é a Série C do Brasileiro. O goleiro Felipe, por exemplo, já assinou contrato com o Corinthians (o que também deve acontecer com o zagueiro Zelão) por quatro temporadas e se apresenta ao time de Parque São Jorge nesta semana. Ao fim da partida, trocou camisas com Fábio Costa e foi parabenizado pelo goleiro do Santos, a maior figura do jogo. ?A nossa missão foi cumprida. O Bragantino começou o campeonato como candidato ao rebaixamento e conseguimos ir muito bem na semifinal. Mandamos bola na trave e o Fábio Costa salvou.? Adriano lamentou os erros da equipe. ?Não foi falta de sorte. Faltou equilíbrio, paciência para finalizar. E contra time grande é assim: eles se fecharam e dificultaram nossa vida. Mas honramos a camisa do Bragantino.? O volante também admitiu que não deve ficar na equipe e acredita que seus colegas devem tomar o mesmo rumo - o atacante Everton interessa ao Palmeiras, o meia André e o lateral-direito Júlio César devem ir para a Ponte Preta. ?Vai ser difícil manter todo mundo. Nosso trabalho serviu de vitrine, ficamos expostos ao Brasil inteiro.? Artilheiro do Bragantino no Paulistão, com 8 gols, o atacante Alex Affonso já arruma as malas para voltar ao Palmeiras, equipe que detém os seus direitos federativos. Mas exaltou o trabalho de Marcelo Veiga. ?Entramos como rebaixados e saímos entre os quatro melhores. Seguramos o Santos nos dois jogos e jogamos de igual para igual. Vou embora feliz.?