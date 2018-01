Surpresa: Chivas goleia Boca por 4 a 0 O Chivas Guadalajara conseguiu nesta madrugada de sexta-feira uma grande façanha: goleou o Boca Juniors por 4 a 0, no Estádio Jalisco, em Guadalajara, e está bem próximo de conseguir a classificação para as semifinais da Copa Libertadores. Com a vitória, o time mexicano pode perder por até 3 a 0 na partida de volta, dia 14/6, no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires (Argentina) para garantir a vaga. Já o Boca tem uma dura missão: fazer pelo menos 4 a 0 para garantir os pênaltis e, mesmo acima disso, ainda não tomar nenhum gols. Johnny Garcia, aos 46 minutos do primeiro tempo, Omar Bravo aos nove, Alfaro aos 14 e Bautista aos 21 minutos do segundo tempo garantiram a histórica goleada, num jogo onde o time da casa dominou os noventa minutos.