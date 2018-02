Surpresa na França: líder Lyon perde O Lyon, atual líder do Campeonato Francês com a vantagem de 8 pontos na classificação, foi surpreendido nesta sexta-feira ao ser derrotado por 1 a 0 para o Caen, um dos times ameaçados de rebaixamento, que ocupa provisoriamente a 16.ª posição, com 29 pontos. O gol foi marcado por Mazure, aos 26 minutos do segundo tempo. Esta é a segunda derrota do Lyon nesta temporada, após 28 jogos que disputou. A competição continua neste final de semana com os seguintes jogos neste sábado: Bastia x Lille; Rennes x Sochaux; Strasbourg x Ajaccio; Monaco x Metz; Istres x Bordeaux; Toulouse x Nice; Paris Saint-Germain x Nantes; e Lens x Auxerre. No domingo jogam apenas Saint-Etienne x Olympique de Marselha.