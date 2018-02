Surpresa na Libertadores: Libertad faz 2 a 0 no River Plate O Libertad, do Paraguai, conseguiu uma grande vitória nesta quinta-feira, por 2 a 0, sobre o River Plate, um dos favoritos ao título da Copa Libertadores deste ano. Este resultado é ruim até para o Paulista, que integra este Grupo 8, já que o time paraguaio é considerado concorrente direto pela classificação - os argentinos devem ficar com uma das duas vagas. Agora, o time paraguaio lidera com três pontos, ficando o time brasileiro junto com o El Nacional (EQU) dividindo a segunda posição, com apenas um ponto. E o River Plate, dirigido pelo técnico Daniel Passarella, na lanterna, com nenhum ponto. No jogo, o River teve problemas e a vitória do Libertad foi justa. Barone, aos 3 minutos do segundo tempo, num belo toque de calcanhar, abriu o placar. Quando os argentinos já estavam com apenas dez jogadores em campo (Juan Carlos Toja foi expulso), Gamarra, aos 37, garantiu a vitória. Agora, o Paulista terá que vencer o jogo do próximo dia 2 de março, contra este mesmo Libertad, em Jundiaí (SP). Já o River Plate terá a chance de se reabilitar no dia 8 de março, quando receberá em Buenos Aires, na Argentina, o El Nacional.