Surpresa no Inglês, Huddersfield Town avança na Copa da Liga Inglesa

Surpresa deste início de Campeonato Inglês, o Huddersfield Town voltou a fazer bonito nesta quarta-feira. O modesto time, que voltou à primeira divisão nesta temporada, venceu o Rotherham United por 2 a 1 e avançou à terceira fase da Copa da Liga Inglesa.

Philip Billing e Joe Lolley marcaram os gols do Huddersfield, no início do segundo tempo, diante da torcida. O próximo adversário da equipe será definido em sorteio a ser realizado nesta quinta-feira. No Inglês, o Huddersfield vem surpreendendo neste começo de campeonato ao vencer suas duas partidas disputadas.

Em situação oposta, o Newcastle United continua com desempenhos sofríveis neste início de temporada. Assim como o Huddersfield, o time comandado pelo técnico Rafa Benítez subiu de divisão. Mas vem acumulando tropeços. No Inglês, são duas derrotas em duas partidas.

Na Copa da Liga Inglesa, a eliminação precoce veio nesta quarta. Após empatar por 2 a 2 com o Nottingham Forest, em casa, no tempo normal, o Newcastle sofreu um gol na prorrogação e se despediu da competição.

Em outros resultados desta quarta, avançaram à terceira fase o Burnley, o West Ham, o Wolverhampton e o Stoke City. Já o Southampton caiu no torneio. Na terça, garantiram vaga na terceira fase o Leicester City, o Aston Villa, o Swansea City e o Crystal Palace.