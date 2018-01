Surpresas marcam a Segundona Paulista Algumas surpresas marcaram a abertura da terceira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, disputado neste final de semana. A principal delas foi a vitória do São Bernardo sobre o favorito São Carlos por 2 a 0, no ABC. Penapolense e Osvaldo Cruz venceram fora de casa. A vitória, no sábado, deixou o São Bernardo na liderança do Grupo 10, junto com o Penapolense que, na sexta-feira, venceu o Velo Clube, por 3 a 1, em Rio Claro. No Grupo 11, o Santacruzense confirmou sua força em casa ao vencer o Grêmio Catanduvense por 3 a 2. O mesmo não aconteceu com o Palmeirinha, de Porto Ferreira, que perdeu em casa para o Osvaldo Cruz por 1 a 0. Estes resultados deixam a perspectiva de muito equilíbrio em cada um dos grupos. Os times vão se enfrentar em dois turnos e apenas os dois primeiros vão garantir o acesso para a Série A-3, em 2006. Confira os resultados da primeira rodada da 3ª fase: Sexta-feira: Rio Claro 1 x 3 Penapolense Sábado: São Bernardo 2 x 0 São Carlos Domingo: Santacruzense 3 x 2 Grêmio Catanduvense e Palmeirinha 0 x 1 Osvaldo Cruz Classificação: Grupo 10: 1.º - Penapolense, 3 pontos; 2.º - São Bernardo, 3; 3.º - Velo Clube, 0; 4.º - São Carlos, 0. Grupo 11: 1.º - Santacruzense, 3; 2.º - Osvaldo Cruz, 3; 3.º - Grêmio Catanduvene, 0; 4.º - Palmeirinha, 0