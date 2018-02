Surpresas no Paulista feminino Duas surpresas marcaram o início da terceira fase do campeonato Paulista Feminino, nesta sexta-feira à tarde, em Americana (SP). O favorito Unisant´Anna foi derrotado por Araraquara, por 3 a 0, enquanto o invicto Santos só empatou com São José dos Campos, em 3 a 3. Os oito times voltam a campo neste sábado e depois domingo, brigando pelas duas primeiras vagas para chegar às semifinais. Pelo Grupo N, cujos jogos foram realizados no campo do Cordenonsi. O time de Araraquara venceu o Unisant´Anna por 3 a 0, enquanto o Juventude de São José do Rio Preto venceu o time de São Caetano por 2 a 1. No Grupo O, no Centro Cívico, Santos e São José dos Campos empataram em 3 a 3. O time santista, no entanto ,foi considerado "vencedor" para efeito de cruzamento na próxima rodada por estar em melhor posição na tabela. No outro confronto, o time de São Bernardo do Campo venceu Botucatu por 3 a 0. Pelo regulamento, os vencedores de um jogo enfrentam os perdedores de outro, dentro de seus respectivos grupos. Os confrontos da próxima rodada serão realizados neste sábado: São Bernardo do Campo x São José dos Campos; Santos x Botucatu; Juventude de São José do Rio Preto x Araraquara e Unisant´Anna x São Caetano.