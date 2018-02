Surpreso, Bosco faz novo jogo como titular do São Paulo A estréia na Libertadores pode ser motivo de apreensão para vários jogadores, menos para o goleiro Bosco, titular do São Paulo contra o Caracas nesta quarta-feira, na Venezuela. Além de já ter disputado a competição em 2001, pelo Cruzeiro, o jogador está aliviado pela maneira como voltou à equipe. ?Fico mais tranqüilo por substituir o Rogério Ceni por ele estar na seleção brasileira do que quando estava se recuperando da cirurgia no joelho, como ocorreu no início do ano?, comentou Bosco. Inscrito com a camisa 22 na Libertadores, Bosco atuará pelo São Paulo pela sétima vez na temporada. ?É uma surpresa. Quando fui contratado, não esperava ter tantas oportunidades, porque o Rogério é um grande goleiro?, admitiu o jogador. ?O mais importante é que quando entrei, consegui ajudar a equipe.?