Surpreso, Leomar agradece a Leão O meio-campista Leomar, do Sport, está feliz da vida com a convocação para integrar a Seleção Brasileira. "Foi uma surpresa muito boa, estou muito contente com esta chance", afirmou ele, grato ao técnico Émerson Leão. Para ele, sua escolha se deveu à convivência com Leão, que foi técnico do Sport no ano passado, e a sua boa campanha tanto no campeonato estadual como na Copa João Havelange em 2000. Ele lembrou ter jogado, nesse ano, 28 partidas pelo brasileiro e 49 no total - incluindo campeonatos estadual e regional - sempre apresentando regularidade de desempenho. Leomar se qualifica como um bom jogador, não individualista e de boa marcação e, embora se diga muito satisfeito no Sport - time que detém o seu passe e onde está desde o segundo semestre de 1996 - espera que a seleção brasileira sirva de vitrine e valorize mais o seu passe e o seu salário. "É uma oportunidade para incrementar a minha carreira e quem sabe me levar para um time ainda mais de ponta". Com 29 anos, casado, um filho de seis anos, Leomar Leiria é paranaense de Marechal Cândido Rondon e começou no futebol em 1988, no time juvenil do Atlético (PR). Profissionalizou-se em 1991 no Iguaçu de União de Vitória (PR) e no ano seguinte voltou para o Atlético onde permaneceu até agosto de 1996. Foi para o Sport e nesse período teve apenas uma pequena experiência - negativa - fora do clube. Foi em 1999, quando passou cinco meses no Botafogo do Rio de Janeiro. Depois de ter disputado um jogo pelo Brasileiro, contundiu-se, passou mais de dois meses de molho e não teve mais oportunidade. Retornou ao time pernambucano e, no final do ano passado, teve vetada sua ida para o Vitória da Bahia. "Eu estava interessado, mas o Sport não permitiu minha negociação", contou. Entre os títulos de sua carreira estão o de campeão brasileiro pelo Atlético (1995) e o de tetracampeão pelo Sport. Na avaliação de Leomar, o Nordeste é discriminado na hora em que se convoca jogadores para a seleção, a despeito de ter bons valores. "Normalmente, os técnicos olham para o Sudeste", afirmou. Mais uma razão, segundo ele, para querer fazer um bom trabalho na seleção. Sua expectativa é a de ser escalado para jogar, mas garantiu estar preparado para tudo. "Estar no grupo já é motivo de alegria".