Surpreso, médico diz que ´mão de Deus´ ajuda Maradona O médico particular do ex-jogador argentino Diego Maradona, Alfredo Cahe, disse nesta quarta-feira que ficou surpreso com a recuperação do craque, que deixou o hospital após duas semanas internado. ?Diego é ajudado pela mão de Deus?, disse Cahe. Segundo ele, o ex-jogador, de 46 anos, ?tomou consciência? dos seus problemas de saúde. Cahe falou à imprensa ao lado de outros três especialistas que acompanharam o tratamento de Maradona para combater uma hepatite aguda, efeito do excesso de álcool, e uma crise de abstinência de bebidas alcoólicas. ?Muitos famosos não suportam o peso da fama e morrem ou se suicidam. Diego não é assim. Ele nunca deixou de lutar?, disse Cahe, responsável há 30 anos pela saúde do ex-jogador. O diretor da clínica onde Maradona ficou internado, Héctor Pezzella, disse que durante a internação o craque perdeu entre 6 e 7 quilos e superou a hepatite e a abstinência - mas deverá tomar cuidados para ?não sofrer recaída?. Segundo os especialistas, Maradona está ?lúcido, coerente e tranqüilo? e já não dá mais sinais dos efeitos da falta de bebidas alcoólicas no organismo. ?O paciente colaborou muito com o tratamento, na etapa de abstinência, e isso foi fundamental para sua melhora?, disse o psiquiatra da equipe. ?Ele continua, mesmo em casa, tomando remédios psiquiátricos e clínicos e está disposto a ficar bem. O que é muito importante?, acrescentou. Durante a entrevista, Alfredo Cahe fez um desabafo, agradecendo à clínica por ter aceitado hospitalizar, às pressas, o ex-jogador argentino. ?Ter um paciente numa ambulância e não poder levá-lo para nenhum lugar é uma angústia que jamais esquecerei.? Anteriormente, o médico tinha contado que os distúrbios provocados pelos fãs e pela imprensa durante a internação anterior de Maradona em outra clínica, há cerca de três anos, levaram diferentes lugares a rejeitarem o paciente. Cahe acredita que o ex-craque, que continua acompanhado por especialistas em casa, poderá assistir o clássico Boca Juniors e River Plate, no domingo - o futebol continua sendo um de seus programas preferidos. O médico afirmou ainda que, em duas semanas, deverá decidir se o ex-jogador embarcará para tratamento na Suíça. Na sua opinião, um pouco de isolamento fará bem ao ídolo argentino.