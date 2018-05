Surpresos com a Fifa, franceses falam em evitar o Brasil

"Mudar as regras do sorteio dois dias antes não me parece algo muito transparente", disse Gervais Martel, dirigente da federação francesa, em entrevista à emissora de TV France Info. A Fifa levou em conta o ranking de outubro para a definição dos cabeças de chave - em 2006, o retrospecto em Copas do Mundo foi considerado.

Para Martel, a França não pode se preocupar com os rivais, já que é preciso superá-los para conquistar o título. Ainda assim, ele revelou-se temeroso quanto a um confronto com Brasil ou Espanha na primeira fase. "São dois grandes países, e estão em boa forma. Além disso, os outros não estão muito bem."

Na França, há quem acredite que a mudança de critérios que prejudicou o país foi premeditada pela Fifa. "Estou aqui pensando se isso não foi pensado para punir a França, devido ao lance de Henry", afirmou o Michel Hidalgo, ex-técnico da seleção, à rádio RTL.

Na repescagem das Eliminatórias da Europa, Henry ajeitou a bola com a mão antes de Gallas marcar o gol do empate por 1 a 1 com a Irlanda. O resultado deu a vaga no Mundial aos franceses, e suscitou uma série de debates sobre anulação da partida e auxílio eletrônico à arbitragem.

Sem a França, a lista de cabeças de chave ficou com África do Sul (país-sede), Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, Holanda, Inglaterra e Itália. Os franceses ficaram num pote com outros sete europeus - Portugal, Dinamarca, Sérvia, Grécia, Eslo