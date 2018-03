Surto de dengue adia jogo no Ceará A dengue adiou "sine-die" (sem data certa) o jogo Boa Viagem x Ceará, que aconteceria no próximo domingo, pelo segundo turno do Campeonato Cearense. Boa Viagem, cidade distante 234 quilômetros de Fortaleza, onde aconteceria a partida, foi atacada por surto de dengue. A metade do time - treinado pelo ex-zagueiro do Vasco, Argeu dos Santos - está com a doença. O município - que sofre com uma das piores secas de sua história, levando o prefeito Fernando Assef (PSD) a decretar estado de calamidade pública - conta com apenas 75 leitos hospitalares. Todos estão ocupados.