Suspeita de bomba faz polícia fechar local de sorteio

A segurança na África do Sul é uma das maiores preocupações dos organizadores da Copa do Mundo. Um esquema especial foi montado para o sorteio dos grupos. O superintendente da polícia local, Vish Naidoo, não quis dar detalhes sobre o procedimento no Centro de Convenções. Um pronunciamento oficial deve ser feito ainda nesta sexta.

Naidoo confirmou, no entanto, que um homem foi preso depois de fazer duas ligações alertando sobre uma suposta bomba no aeroporto da Cidade do Cabo. De acordo com o superintendente, as ligações não passavam de trotes.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo tem início previsto para as 15 horas (horário de Brasília). As 32 seleções do Mundial serão divididas em oito grupos de quatro equipes. As duas melhores de cada chave classificam-se às oitavas de final.