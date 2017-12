Suspeita de corrupção abala São Paulo Uma suspeita de corrupção está abalando os alicerces do Morumbi. Segundo apuração do Conselho Fiscal do São Paulo, quatro cheques nominais para o clube teriam sido desviados pelo conselheiro e diretor-adjunto de Tênis, Carlos Alberto Rocha. Isso teria ocorrido no início de 1998. "Houve uma denúncia de que um conselheiro (Carlos Alberto Rocha) teria recebido cheques nominais ao São Paulo e depositado na conta de uma empresa de sua mulher (Sandra)", contou Marcelo Portugal Gouveia, do Conselho Fiscal, um dos que comandaram a investigação. O caso veio à tona na noite de terça-feira, durante a reunião do Conselho Deliberativo, no Morumbi. O presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Planet Buarque, leu o relatório feito pelo Fiscal e pediu ao presidente do clube, Paulo Amaral, que afastasse o dirigente do cargo. Ele também criou uma comissão de três pessoas para continuar apurando o caso. Carlos Alberto Rocha poderá ser expulso do Conselho. Em 98, Rocha era diretor-adjunto de Tênis. Na ocasião, como ainda ocorre hoje, as quadras do Morumbi eram "emprestadas" para professores, que davam aulas de tênis. A condição era a de que dessem para o clube uma porcentagem de seu ganho com os alunos. Os compromissos sempre foram cumpridos e os cheques emitidos em nome do São Paulo. Após investigar por dois meses, o Conselho Fiscal descobriu que quatro desses cheques não foram depositados na conta do clube, mas na de uma empresa do sogro de Rocha, Vicente, e da mulher, Sandra, chamada Petrosino & Petrosino Assessoria Empresarial S.C. Limitada. Esses cheques foram assinados por Luís Carlos de Oliveira Cruz, um dos professores de tênis. Ele pagava 15% de seu faturamento com as aulas ao clube. O primeiro que teria sido desviado foi o de fevereiro de 98 (no valor de R$ 1.035,75), o segundo, de março (R$ 1.051,05), o terceiro, de abril (R$ 1.533,00), e o quarto, de maio (R$ 1.641,00). A Agência Estado apurou que os quatro cheques foram depositados na conta nº 202522-3 do Unibanco. A conta é da empresa Petrosino & Petrosino Assessoria Empresarial, que pertence a Sandra Petrosino da Rocha e Vicente Petrosino. Carlos Alberto Rocha não compareceu à reunião do Conselho Deliberativo. Nesta quarta-feira, ele confirmou à Agência Estado que depositou os cheques na conta da empresa de Sandra, mas alegou que se tratava de um reembolso do São Paulo para ele. "Sou adjunto de Tênis desde 96, conhecido no São Paulo. Mesmo sem saber detalhes do caso, me prontifiquei a fazer um reembolso imediato ao clube já amanhã (hoje), até que as investigações terminem. Quero mostrar minha idoneidade", afirmou o conselheiro. "Vai ser difícil ele provar o contrário, mas ainda pode contestar", comentou Irineu Perinotto, presidente do Conselho Fiscal. As investigações começaram após a denúncia de uma sócia do clube. Na ocasião, o presidente do São Paulo era José Augusto Bastos Neto. Ele foi, contudo, isentado de qualquer responsabilidade, pois não poderia controlar todos os departamentos. Quando Paulo Amaral foi eleito presidente, em abril de 2000, Carlos Rocha, como muitos outros dirigentes, deixou o cargo. Retornou, porém, este ano. O episódio não deverá afetar Paulo Amaral, apesar de o conselheiro fazer parte da Juventude, facção da situação, que apóia o presidente.