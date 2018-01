Suspeita de doping atinge Edgar Davids Depois do português Fernando Couto, da Lazio, cuja contra-prova do exame de urina confirmou a presença da substância nadrolona, outro caso de doping agitou o futebol italiano no dia de hoje. Desta vez, o holandês Edgar Davids foi apontado como suspeito. Exames realizados no Laboratório Antidopagem do Comitê Olímpico Italiano teriam confirmado a presença de nandrolona em um dos jogadores escolhidos na partida entre Juventus e Udinese, no último dia 4 de março. Davids e o uruguaio Paolo Montero foram sorteados para o anti-doping neste jogo. A justiça italiana, no entanto, proíbe a divulgação do nome do atleta envolvido, até que a contra-prova confirme a presença da substância. Rumores em Turim davam conta de que Davids seria o autor do exame positivo.