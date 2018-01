Suspeita de doping envolve Zidane A imprensa italiana anda levantando a suspeita de que o craque francês Zinedine Zidane, nova estrela do Real Madrid e atualmente o jogador mais caro do mundo, esteja envolvido em doping. Ontem o jornal italiano The Corriere dello Sport divulgou uma denúncia anônima, onde uma testemunha afirma ter visto Zidane indo visitar o médico Michele Ferrari, acusado de ministrar drogas anabolizantes a vários atletas. Zidane negou qualquer possibilidade de utilizar drogas proibida. ?É tudo estupidez?, afirmou. A imprensa francesa desconfiou da notícia, e acha uma ?coincidência? estarem divulgando notícias assim, depois de Zidane ter deixado a Juventus de Turim pelo Real Madrid. O jornal L?Equipe entrevistou o médico da seleção francesa, Jean-Marcel Ferret. Ele afirma que nunca foi registrado nada de anormal nos exames do jogador. ?Não conheço o doutor Michele Ferrari e jamais visitei seu consultório?, afirmou Zidane, através de um comunicado, divulgado pela Juventus.