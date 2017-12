Suspensão altera data da Copa América A Copa América não deverá mais começar no dia 11 de julho, como previsto. Depois de confirmar que não será realizada mais na Colômbia, a Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF) prevê que a data de início da competição deverá atrasar em pelo menos uma semana. O torneio - que não será realizada na Colômbia por falta de segurança - deverá ser transferido para o Brasil. O Uruguai também se dispôs a sediar a copa, mas a candidatura não deve prosperar. O presidente da Federação Colombiana de Futebol, Alvaro Fina, criticou a decisão da CSF de tirar a competição do país. ?Nos deram uma bofetada. Essa decisão significa o triunfo do terror, da violência e da subversão?, disse o dirigente.