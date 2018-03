Suspensão de Rogério irrita São Paulo Revolta no São Paulo. Não bastasse a contusão de Kaká, o time não terá Rogério Ceni e Fabiano no jogo contra o Santos, domingo. O lateral-esquerdo ficará fora porque sua expulsão contra o Atlético Mineiro lhe custou duas partidas de suspensão. E o goleiro foi suspenso preventivamente até terça-feira, quando o caso será julgado pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O presidente do tribunal, Luiz Zveiter, analisou as fitas de São Paulo e Goiás pela Copa do Brasil e concluiu que Rogério agrediu Dimba. Quando soube da suspensão, Rogério foi embora o mais rápido possível do treino do São Paulo, sem dar entrevista. Tinha certeza de que não sofreria nenhuma advertência, pois o árbitro Márcio Rezende de Freitas não notou a agressão e não a citou no relatório. Quando percebeu que estava errado, o goleiro preferiu não falar. Foi para casa se acalmar com a mulher, que é psicóloga. O técnico interino, Roberto Rojas, ficou muito nervoso. ?E os outros? Por que o Rogério foi o único jogador a ser punido por imagens de televisão? Vários outros fizeram coisas bem piores e não aconteceu nada. Isso não pode acontecer com o São Paulo.? O diretor de Futebol, Juvenal Juvêncio, garante que o clube estudará a melhor defesa para o goleiro. ?O nosso departamento jurídico irá se reunir para tomar uma postura forte sobre o que estão tentando fazer com o Rogério. Isso não ficará sem resposta.? ?Tudo que acontece com os clubes paulistas é sempre pior nos tribunais?, deixava escapar entre os dentes, o lateral Fabiano. Rojas terá de escalar contra o Santos o goleiro reserva Roger no lugar de Rogério Ceni enquanto Jorginho Paulista atuará na vaga de Fabiano. ?O jogo ficará ainda mais difícil, sem dúvida. Mas vamos esperar porque o Santos terá a partida contra o Cruz Azul pela Libertadores e o time deles poderá também ficar atrapalhado?, dizia Rojas, deixando claro sua torcida pelos mexicanos. O julgamento de Ceni será realizado pela 2ª Comissão Disciplinar do tribunal e acontecerá na terça-feira. Com a decisão, o jogador está fora do clássico com o Santos, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A punição de Rogério poderá ser de dois a quatro jogos.