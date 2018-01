Suspensão de Rogério pode ser revista A suspensão de 28 dias, sem direito a salário, imposta pela diretoria do São Paulo ao goleiro Rogério Ceni não é irreversível. O presidente do clube, Paulo Amaral, disse nesta segunda-feira, após participar de reunião do Clube dos 13, que se for procurado pelo jogador para uma conversa, estará aberto ao diálogo. "Evidentemente, tudo pode ser discutido. Ninguém é irredutível", disse o dirigente, que evitou outros comentários sobre o assunto, uma vez que o tema ainda provoca polêmica no Morumbi. "Estou aqui só para falar dos assuntos relacionados ao Campeonato Brasileiro", disse. A advogada do jogador, Gislaine Nunes, também permanece na defensiva. Ela disse que não há encontro agendado entre o goleiro e o dirigente e que não há planos nesse sentido. "Não há nenhum fato novo. Continua tudo como antes", afirmou.