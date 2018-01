Dividida rende voo a Gabriel Jesus e 5 pontos na canela de Cássio

Até o clássico de domingo contra o maior rival, Gabriel Jesus havia marcado cinco gols nas últimas quatro partidas. Mas a grande revelação do Palmeiras não comemorou nenhum dos seis no dérbi em casa com Corinthians. Se não deixou o dele nas redes de Cássio, o atacante de 18 anos marcou a canela do goleiro com cinco pontos numa dividida na entrada da área.

Lançado cara a cara com o goleiro corintiano, Gabriel Jesus tentou dibrá-lo, mas Cássio foi certeiro no bote e roubou a bola. Após o lance, ambos ficaram no chão. O árbitro Raphael Claus não apitou infração (confira a sequência de fotos na galeria abaixo).

Além de passar em branco, o atacante de 18 anos também lamenta o terceiro cartão amarelo, que o suspende do jogo diante do Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio. Advertido após disputa de bola com Fagner, Gabriel Jesus disse que não merecia a punição.

"É ruim vir de uma sequência boa, começar a pegar ritmo e, infelizmente, tomar o terceiro cartão. Coisa que não acontecia faz tempo, não sou de tomar cartão. Foi um lance em que tentei ajudar minha equipe. Acho que não foi para cartão", afirmou.

Além de Gabriel Jesus, o Palmeiras viaja a Porto Alegre sem Lucas, Dudu e Robinho também pelo excesso de amarelos. Barrios, que não foi nem relacionado para o clássico por problema muscular, ainda é dúvida.