Suspenso, Diego não pega o Guarani Uma surpresa na reapresentação dos jogadores nesta terça-feira: o meia Diego levou um cartão amarelo no jogo de domingo contra o Internacional, coisa que pouca gente viu, e vai ter de cumprir suspensão, pois era o terceiro do atleta. Com isso, o jogador não jogará sábado contra o Guarani e se apresentará na segunda-feira à seleção que irá disputar a Copa América. E pode até não jogar mais pelo Santos, uma vez que a diretoria está aguardando a proposta do Porto e pode negociar o jogador se houver acordo financeiro entre os dois clubes. Nesta terça-feira, Vanderlei Luxemburgo fugiu do tema sobre uma possível saída de Diego. "É uma realidade do futebol, mas falar sob hipótese e muito complicado. Só vou tratar de casos concretos". Sobre a perda do atleta para o jogo de sábado, comentou que tem de estar preparado para isso, que acontece muito numa competição como o Brasileiro. "Mas foi ruim num momento em que ele está crescendo e a voltando a ser o Diego que conhecemos. Vamos arrumar um substituto para ele". Luxemburgo comentou que o Santos não mudou por causa de Ricardinho. "Ele chegou ao time, que não mudou por causa dele". Para o técnico, "o time não podia continuar daquele jeito que estava, senão iam jogar pedra na gente a toda hora. O Santos tinha de mudar de qualquer maneira, como ou sem Ricardinho". Analisando o atual campeonato Brasileiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo está sofrendo os efeitos da freqüente saída dos jogadores para clubes do exterior. "Estamos perdendo cada vez mais atletas e a qualidade do campeonato vai caindo", comentou, prevendo que "daqui a pouco, os times vão estar jogando com juniores que não deveriam atuar pelas grandes equipes". O treinador ainda não definiu o substituto para Diego, mas deve promover a estréia do goleiro chileno Nelson Tápia no jogo de sábado contra o Guarani, no Pacaembu.