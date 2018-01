Suspenso, Felipão dará lugar a Lopes Bem que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o chefe da delegação brasileira na Colômbia, Emílio Prendi, tentaram, mas não deu. O técnico Luiz Felipe Scolari terá mesmo de cumprir uma partida de suspensão e não poderá dirigir a seleção contra Honduras, segunda-feira, pelas quartas-de-final da Copa América. O coordenador-técnico Antônio Lopes vai assumir o posto e estará no banco para dar as orientações aos jogadores. A confirmação de que não poderia dirigir o time deixou o treinador irritado. Nas entrelinhas, Scolari insinua que o Brasil está sendo prejudicado. "Tanto a minha expulsão como a do Murtosa (Flavio Teixeira, auxiliar técnico) foram absurdas", disse. Ele aproveitou também para mandar um recado aos dirigentes. "Gostaria que o Brasil ficasse mais atento no futuro, senão começamos a correr alguns riscos." Apesar disso, assegurou que todos os esforços foram feitos para tentar reverter sua punição em multa. Sua revolta, no entanto, era pela forma sumária como a pena foi imposta. "Não tivemos nenhuma chance de defesa." Em um momento, acabou transformando sua ira em ironia. "Eles ainda nos disseram que foram brandos conosco por terem dado apenas um jogo de suspensão." Já Lopes disse que não se trata de uma função que gostaria de exercer. "Mas somos um grupo, trabalhamos juntos e vou colaborar."