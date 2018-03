Suspenso, Hugo desfalca o São Paulo diante do Grêmio

O técnico Muricy Ramalho terá mais um desfalque no jogo deste sábado, diante do Grêmio, às 18h10, válido pela abertura do Campeonato Brasileiro da Série A. O clube descobriu que o meia Hugo terá que cumprir mais um jogo da suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva no ano passado. Veja também: Guia de clubes do Campeonato Brasileiro São Paulo encara o Grêmio em busca do inédito Ricky: 'Quero ganhar a Libertadores e o Brasileirão' Naquela oportunidade, o jogador foi punido com 120 dias e mais dois jogos de gancho. Cumpriu o tempo, mas faltou um jogo. O departamento jurídico ainda tentou, nesta sexta, reverter para o pagamento de cestas básicas, mas não obteve sucesso junto ao STJD. Muricy ainda não confirmou o time, mas se mostrou preocupado com o jogo contra o Fluminense, na quarta, pela Libertadores. "Alguns jogadores estão sentindo. Não posso correr o risco de perder um jogador importante neste momento." A certeza é que Jorge Wagner está fora do jogo, assim como Aloísio, que ainda não irá voltar. Já Jancarlos irá estrear.