Suspenso indiano que agrediu brasileiro Subrata Pal, o goleiro do Dempo FC que se chocou com o jogador brasileiro Cristiano Lima Junior, que morreu em seguida, foi punido nesta segunda-feira com três meses de suspensão. Cristiano Junior caiu inconsciente no campo após ter sido agredido no rosto pelo goleiro do Dempo FC, ao marcar o segundo gol na vitória de sua equipe, o Mohun Bagan de Calcutá, na final da Copa da Federação em 5 de dezembro. Pouco depois, o jogador brasileiro morreu e a necropsia revelou que a causa da morte tinha sido uma parada cardíaca. "Subrata Pal admitiu seu erro, mas disse que não teve intenção de prejudicar o jogador adversário e aceitamos sua versão", disse o presidente do comitê disciplinar da federação indiana, Hardev Jadeja. "Decidimos ser tolerantes com o jogador por sua juventude, mas achamos que ele precisa de um período de descanso para que as coisas se acalmem", acrescentou. Subrata Pal não foi afastado da equipe durante este tempo, mas hoje foi punido e terá de ficar três meses longe dos campos. O árbitro do jogo também foi suspenso por não ter expulsado o goleiro e por não ter sido mais rápido na hora de pedir uma ambulância. O ocorrido provocou um confronto entre os dirigentes da equipe e os meios de comunicação, pelas criticas ao jogador e pela responsabilidade dos organizadores na demora da transferência do brasileiro para um hospital.