Suspenso jogo inaugural da Liga Portuguesa A abertura da Liga Portuguesa de futebol de 2003/2004, que estava marcada para hoje com a partida Belenenses x Estrela Amadora, foi adiada para amanhã. A federação portuguesa decidiu anular as partidas do Naval 1º de Maio, da segunda divisão e do Estrela Amadora, da primeira, por causa de um recurso do Naval à justiça desportiva. O Naval alega que no seu jogo contra o Rio Ave, que definiu o acesso, a torcida deste invadiu o gramado para comemorar a passagem para a 1ª divisão antes do término da partida - o placar de 0 a 0 era favorável ao Rio Ave. O Naval precisava da vitória para garantir o acesso no lugar do Estrela. A abertura da Liga será amanhã com a partida entre Academica de Coimbra e Sporting de Lisboa.