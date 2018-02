Suspenso, Juca não enfrenta o Flamengo O volante Juca, do Botafogo, foi punido hoje com dois jogos de suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) do Rio e não atuará no clássico de domingo, contra o Flamengo, pela terceira rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Estadual. Para o seu lugar, o técnico alvinegro Paulo Bonamigo escalou Tiago Xavier. Apesar do desfalque, o atacante Guilherme disse acreditar que o Botafogo poderá repetir as boas atuações do time, nas duas vitórias obtidas na Taça Rio. Para ele, a equipe conseguiu assimilar o esquema tático de Bonamigo e a tendência é a de que os desempenhos melhorem ainda mais. "O Botafogo tem que pensar em fazer aquilo que fizemos nesses dois primeiros jogos do returno. Temos que continuar jogando quando estamos com a posse da bola e continuar sem tê-la", destacou Guilherme. "Vai ser um jogo importante. Gosto de atuar em clássicos e, sem dúvida, uma vitória diante do Flamengo será excepcional para nós."