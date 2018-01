Suspenso, juiz se volta contra clubes O árbitro de futebol equatoriano Byron Moreno - acusado suborno na Copa do Mundo de 2002 - foi suspenso por 20 rodadas no campeonato nacional de seu país, por ter, supostamente, favorecido a Liga Deportiva Universitária de Quito (LDUQ) na partida contra o Barcelona, de Guayaquil. Dirigentes do Barcelona dizem que o árbitro prolongou a partida até os 103 minutos, até que o LDU conseguisse vencer. A partida foi encerrada depois que o LDU fez 4 a 3. O árbitro - que foi acusado por jornais italianos de receber dinheiro da Coréia para prejudicar a seleção da Itália no Mundial - rebateu as acusações e disse que vai recorrer da suspensão. ?Vou apelar porque minha vida é limpa e, ao invés de investigarem a mim, porque não investigam de onde vem o dinheiro que entram em certos clubes??, perguntou ele. Moreno fez também uma advertência a seus colegas. ?A partir de agora todos precisam tomar cuidado, pois qualquer um pode ser punido se os clubes entenderem assim?.