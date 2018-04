Após suspensão, Kuwait ainda é multada pela Fifa

Não bastasse estar suspensa, a Federação de Futebol do Kuwait foi multada pela Fifa por não ter colocado sua seleção em campo nas rodadas finais da segunda fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Nesta quarta-feira, a maior entidade de futebol do planeta definiu que o país terá que pagar 30 mil francos suíços.

O Kuwait está suspenso pela Fifa e impedido de colocar sua seleção nacional em campo desde outubro, por conta da interferência do governo na administração da federação de futebol. O governo do país instituiu no ano passado uma lei que dá a ele controle sobre órgãos como as federações esportivas e o comitê olímpico local, o que é proibido pela Fifa.

A suspensão do Kuwait segue em vigência enquanto "a Federação de Futebol do Kuwait e seus associados (os clubes) não forem capazes de exercer suas atividades e obrigações de forma independente", conforme explicou a Fifa. Por conta disso, o país não entrou em campo nas partidas contra Laos e Coreia do Sul, no mês passado, pelas Eliminatórias.

A Fifa, então, se reuniu e decidiu multar a federação do Kuwait no equivalente a R$ 115 mil. Justamente por conta da suspensão, o país não pôde entrar em campo nas últimas três partidas das Eliminatórias - já havia perdido por W.O. para Mianmar em novembro do ano passado - e viu as chances de se garantir na Rússia irem por água abaixo.