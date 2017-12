Suspenso pela Uefa por forçar cartão, Carvajal desfalca Real na ida das oitavas

Custou caro para o lateral Dani Carvajal o cartão amarelo que forçou na fase de grupos da Liga dos Campeões. Nesta quinta-feira, a Uefa anunciou a decisão de suspendê-lo por duas partidas, o que significa que o jogador desfalcará o Real Madrid no jogo de ida das oitavas de final da competição.

+ Ronaldo alcança marca e Real Madrid derrota o Dortmund em casa

Carvajal provocou propositalmente o cartão amarelo na goleada por 6 a 0 sobre o APOEL Nicósia, no dia 21 de novembro. Era sua terceira advertência, o que o impossibilitaria de jogar diante do Borussia Dortmund, na última quarta, mas o garantiria na ida das oitavas de final, para a qual o Real já estava classificado.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Só que a Uefa percebeu a intenção do lateral e considerou uma atitude antidesportiva, o que resultou na punição. Como já cumpriu uma partida da pena, justamente diante do Dortmund, Carvajal desfalcará o Real na ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O time madrilenho se classificou na segunda colocação do Grupo H, atrás do Tottenham. O adversário da equipe nas oitavas de final, no entanto, só será conhecido na próxima segunda-feira.