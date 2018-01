Suspenso, Petkovic treina no Fla O meia Petkovic, do Flamengo, apareceu sorridente nesta sexta-feira, na Gávea, no primeiro dia da sua suspensão de dez dias, mas não concedeu entrevistas. O jogador foi punido por ter desobedecido a ordem do supervisor de Futebol, José Chimello. Ele deveria ter seguido com o ônibus da delegação, após a derrota por 5 a 4 para a Portuguesa, mas saiu para jantar com seu procurador Josias Cardoso. O preparador-físico Marcelo Campello e o auxiliar-técnico Nélson Santana foram demitidos nesta sexta-feira pela diretoria do Flamengo. Os dois eram "homens de confiança" do técnico Carlos Alberto Torres. Esta foi a segunda vez, em poucos meses, que o Rubro-Negro demite seu preparador-físico. No Campeonato Brasileiro do ano passado, o clube demitiu Toninho Oliveira.