Suspenso, Robinho tenta pôr o pé na forma Desfalque certo na partida contra o Fortaleza, sábado, o atacante Robinho parece ter caído na real e aproveitou os treinamentos para melhorar finalizações, ponto fraco do jogador. "Estou aproveitando para treinar finalização e para melhorar meu condicionamento físico, pois estou tendo tempo de sobra para isso", disse. A preocupação do santista é manter a condição de titular na equipe, e sabe que para isso teve de mudar um pouco sua maneira de jogar. "O professor Leão quer que eu parta para cima com a bola dominada, mas que volte para marcar quando perder a jogada", revelou. "Para marcar e atacar, é preciso estar muito bem fisicamente". O ?chá de banco? que tomou do técnico Leão parece ter causado efeito imediato no atleta. Robinho agora fala em manter regularidade nas partidas e também da fórmula que encontrou para enfrentar a marcação, que aumenta a cada jogo. "Respeito a posição do treinador e do companheiro que me substituiu, mas não gostei de ficar na reserva. Mas esse episódio ajudou, principalmente porque aprendi que no futebol a gente tem que ter regularidade".