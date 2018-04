Suspenso, Rodrigo Pimpão desfalca o Vasco no domingo

O jogador, porém, está liberado para o jogo desta quinta, contra o Macaé, em São Januário. A decisão do tribunal só começa a contar um dia depois da decisão. Dessa forma, Pimpão só desfalcará o Vasco no domingo, porque já cumpriu suspensão automática contra o América, no dia 20.

Pimpão foi denunciado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de um a três jogos. Ele recebeu a punição por causa da expulsão na estreia do Vasco, contra o Tigres.

Ele recebeu o cartão vermelho após atingir o tornozelo de um marcador aos 30 minutos do primeiro tempo. O jogador, o primeiro do time a ser punido neste Campeonato Carioca, já havia sido advertido com o cartão amarelo momentos antes da falta perigosa.