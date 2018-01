Suspenso, Zé Roberto ameaça deixar Alemão Zé Roberto ficou indignado com a suspensão de 3 jogos que lhe foi imposta após uma suposta agressão ao também brasileiro Lúcio, quando foi expulso no clássico entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, no sábado passado. Ele ameaçou, inclusive, deixar o Campeonato Alemão. No lance em questão, Zé Roberto acertou um chute em Lúcio quando a bola já tinha sido tirada pelo zagueiro do Bayer. A defesa do meio-campista do Bayern é que ele não tinha intenção de atingir o compatriota, de quem já foi companheiro de clube. "Se por pequenas coisas se é expulso, então é preciso pensar em outras culturas onde se possa jogar melhor e não haja expulsões por essas coisas", disse Zé Roberto em entrevista à imprensa alemã.