Suspenso, Zé Roberto desfalca Fla contra o Coritiba O meia-atacante Zé Roberto não poderá dar sequência ao bom momento que vive no Flamengo no próximo domingo, quando a equipe carioca recebe o Coritiba no Maracanã, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Titular do técnico Andrade há quatro jogos, o jogador levou o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, no último sábado, e desfalcará a equipe por suspensão.