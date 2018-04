Swansea anuncia contratação de meia belga do Osasuna

Segundo o acordo assinado, o Swansea pode adquirir Lamah durante o período de empréstimo. O jogador, de 25 anos, nasceu na Costa do Marfim, mas se mudou para a Bélgica aos 15 anos. Desde então, já defendeu as seleções Sub-19, Sub-20 e Sub-21 do país. Posteriormente, participou de cinco jogos da seleção principal da Bélgica.

Após atuar por quatro anos no gigante belga Anderlecht, Lamah passou por clubes da Holanda, França e Espanha antes de chegar ao Swansea. No clube dirigido por Michael Laudrup, ele tentará ajudar o time a manter a boa campanha nesta temporada. A equipe de País de Gales está nas semifinais da Copa da Liga Inglesa e ocupa a nona colocação no Campeonato Inglês.