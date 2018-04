Swansea elimina Chelsea na Copa da Liga Inglesa após empate sem gols

LONDRES - O Swansea eliminou o poderoso Chelsea na semifinal da Copa da Liga Inglesa, ao empatar por 0 a 0, nesta quarta-feira, em seu estádio. Assim, o time do País de Gales vai disputar o título da competição contra uma zebra ainda maior, o Bradford City, que está atualmente na quarta divisão do Campeonato Inglês e tinha superado o Aston Villa no dia anterior.

Um time da quarta divisão não disputa a final da Copa da Liga Inglesa desde 1962, quando o Rochdale foi vice-campeão. E o Bradford City ainda tem a chance de voltar a conquistar um título importante, o que aconteceu somente em 1911, quando faturou a Copa da Inglaterra. Para isso, porém, terá que passar pelo Swansea, que surpreendeu o Chelsea na semifinal.

Enquanto o milionário Chelsea está em terceiro lugar no Campeonato Inglês, o Swansea ocupa a nona colocação. Mesmo assim, o pequeno time do País de Gales levou a melhor no confronto da Copa da Liga Inglesa, após ter vencido o jogo de ida, há duas semanas, em Londres, por 2 a 0. Nesta quarta-feira, um empate sem gols em casa garantiu a classificação.

No ano passado, um time do País de Gales já chegou à final da Copa da Liga Inglesa. Foi o Cardiff City, que acabou perdendo o título para o Liverpool. Agora, o Swansea tenta conquistar seu primeiro título na história da competição. E a decisão contra o azarão Bradford City já está marcada para o dia 24 de fevereiro, no Estádio de Wembley, em Londres.