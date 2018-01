Swansea fica no 0 a 0 com o West Ham e segue sem vencer desde outubro

O resultado levou o Swansea a 15 pontos, na 18.ª colocação. No próximo sábado, a equipe terá nova chance em casa para sair da má fase, desta vez diante do West Bromwich. Já o West Ham chegou a 25 pontos, é o oitavo na tabela e terá pela frente o lanterna Aston Villa fora de casa no sábado que vem.

Se o Swansea segue sem vencer, o grande responsável por isso é o goleiro Adrián, do West Ham, responsável por duas grandes defesas na primeira etapa. Com isso, o time galês continua em seu jejum, que já dura desde o triunfo sobre o Aston Villa, em outubro. Até por conta disso, o técnico Garry Monk foi demitido no último dia 9.