Swansea vence e mantém Leicester na beira da zona do rebaixamento no Inglês

O Swansea venceu o Leicester por 2 a 0 neste domingo, em casa, e complicou ainda mais a vida do atual campeão inglês. O resultado manteve a equipe visitante com 21 pontos, na 17ª colocação, a um da zona de rebaixamento.

O Leicester só não entrou no grupo dos três piores do Campeonato Inglês nesta 25ª rodada porque as três equipes que estão logo atrás perderam no sábado. O Hull City, atual 18º colocado com 20 pontos, foi superado pelo Arsenal por 2 a 0, o Crystal Palace, 19º com 19, foi derrotado pelo Stoke City e o lanterna Sunderland, com 19, levou uma goleada de 4 a 0 em casa do Southampton.

A vitória fez com que o Swansea respirasse um pouco na competição. Foi a 24 pontos e subiu para a 15ª posição na tabela. Os gols da partida foram marcados no primeiro tempo. Alfie Mawson abriu o marcador, aos 37, e Martin Olsson ampliou, aos 45.

O Leicester volta a campo agora no próximo sábado, quando visitará o Millwall, da segunda divisão, pela quinta rodada da Copa da Inglaterra. Na sequência, dia 22, terá um dos duelos mais importantes da sua história, ao enfrentar o Sevilla, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Pelo Inglês, o time volta a campo apenas no dia 27, quando receberá o Liverpool. Dois dias antes, o Swansea visitará o Chelsea.